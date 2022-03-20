Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nevruz Bayramı'nı türkülerle kutladı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nevruz Bayramı'nı türkülerle kutladı

20.03.2022 14:24
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nevruz Bayramı'nı türkülerle kutladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "21 Mart Nevruz Bayramı" dolayısıyla "Nevruz Konseri" düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "21 Mart Nevruz Bayramı" dolayısıyla "Nevruz Konseri" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nevruz Bayramı dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Sabahat Akkiraz, Zeynep Başkan, Özgür Can Çoban ve Hüseyin Uğurlu sahneye çıktı.

Ayrıca, spor salonunun bahçesinde, Nevruz Bayramı'nın simgesi olan ateş yakıldı.

Etkinliklere, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Hüseyin Özcan, Sercan Çığgın ve Berkay Gökçınar, Meclis Üyesi Ali Turgut, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da katıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Nevruz Bayramı, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nevruz Bayramı'nı türkülerle kutladı - Son Dakika


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