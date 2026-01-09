Ankara'da 11 İlçede Su Kesintisi - Son Dakika
Ankara'da 11 İlçede Su Kesintisi

09.01.2026 12:33
Ankara'nın 11 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor, esnaf mağduriyetini dile getiriyor.

Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Çubuk, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Nallıhan ve Yenimahalle olmak üzere 11 ilçesindeki bazı mahallelerde bugün su kesintisi yapılıyor.

Kesikköprü hattında 29 Eylül 2025'te yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 10 gün boyunca uzun süreli su kesintilerinin uygulandığı başkentte, son haftalarda arızalar, kuraklık ve artan nüfus kaynaklı su kesintileri ve basınç düşüklüğü meydana geliyor.

Planlı ve plansız su kesintilerinin uygulandığı ilçeler günlük olarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) internet sitesinde duyuruluyor.

ASKİ'nin duyurusuna göre, bugün Çubuk ilçesindeki Yenice ve Taşpınar mahalleleri ile Nallıhan ilçesindeki Hacıbey, Atatürk, Aliağa ve Yazı mahallelerinde saat 17.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.

Kahramankazan ilçesindeki İmrendi Mahallesi'nin alt kotları, Selpa Sanayi Sitesi, Dağyaka Mahallesi ve 614. Cadde'ye bağlı sokaklar, Saray Küme Evleri, Tusaş Çan İçi, Atom Caddesi ve Saray Mahallesi'nde ise saat 19.00'a kadar su kesik olacak.

Mamak ilçesindeki Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Bahçeleriçi, Harman, Hüseyingazi, Dutluk, Diriliş, Başak, Ekin, Bostancık, Küçük Kayaş, Büyük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan (İstasyon), Karşıyaka (Lalahan), Çağlayan, Misket, Üreğil, Boğaziçi, Fahrikorutürk ve Köstence mahallelerinde de saat 21.00'e kadar su kesintisi yaşanacak.

5 ilçedeki su kesintisi 23.00'e kadar devam edecek

ASKİ'nin saat 23.00'e kadar su kesintisi uygulayacağı ilçeler ise şu şekilde:

"Altındağ ilçesi Önder ve Doğantepe mahallelerinin alt kotları, Yıldıztepe Mahallesi'nin üst kotları ve Ulubey Mahallesi.

Çankaya ilçesi Beytepe ve Üniversiteliler mahallelerinin üst kotları, Dodurga Mahallesi'nin alt kotları, Alacaatlı, Yaşamkent, Konutkent, Mutlukent, Çukurambar, İşçi Blokları, Ahlatlıbel, Mürsel Uluç, Osman Temiz, Naci Çakır, İlker ve Metin Akkuş mahalleleri.

Etimesgut ilçesi Fevziye Mahallesi.

Gölbaşı ilçesi Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepeyurt, Kırıklı ve İncek mahallelerinin bir kısmı.

Yenimahalle ilçesi: Yunus Emre, Barış, Çamlıca, Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Özevler, Aşşağı Yahyalar, Uğur Mumcu, Serhat, Ostim (üst kotlar), Tepealtı, Güzelyaka, Güventepe, Kayalar (alt kotlar), Kalatepe (alt kotlar), Pamuklar (alt kotlar), Varlık, Yeniçağ, Ragıp Tüzün, Çarşı, Işınlar, Gayret, Gazi, Macun, Kentkoop, İlkyerleşim, İnönü, Batı Sitesi, Yeni Batı, Ergazi, Cumhuriyet, Çakırlar, Kardelen, Susuz, Ata, Esentepe, Anadolu, Karşıyaka, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler, Ergenekon (alt kotlar) mahalleleri."

Akyurt ilçesindeki Yıldırım, Beyazıt, Atatürk, Yeşiltepe, Timurhan, Galaba, Cücük ve Büğdüz mahalleleri, Balıkhisar, Güzelhisar ve Şehler sanayi bölgesi, Saracalar Mahallesi ve sanayi bölgesi ile Keçiören ilçesindeki Ayvalı, Etlik, İncirli, 19 Mayıs, Kuşçağız, Tepebaşı, Şenlik, Pınarbaşı, Uyanış, Köşk, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe, Bağlarbaşı ve Çaldıran mahallelerinde saat 23.55'e kadar su kesintisi yaşanacak.

Ankara esnafından kentteki su kesintilerine tepki

Söz konusu kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşayan Ankara esnafı, duruma tepki gösterdi.

Pursaklar ilçesindeki Saray Mahallesi'nde kadın kuaförü olan İbrahim Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Susuzluğu çok kötü yaşıyoruz. Çünkü müşterinin saçını boyuyorsun, yıkayacaksın, su kesilmiş. Koştur marketlere gidiyorsun, su alıp geliyorsun. Isıtıp saçı yıkamaya çalışıyorsun. O arada saçın yanma riski de var." diye konuştu.

Saç boyama işlemi yaptığı bir müşterisinin saçının su kesintisi nedeniyle zarar gördüğünü belirten Korkmaz, "Hemen müdahale etmeniz lazım, zamanında yıkayamıyorsun. Çünkü suyu hazırlayayım diyene kadar saça zarar veriyor." dedi.

Korkmaz, su kesintisinden dolayı müşterisinin azaldığını söyledi.

"Marketten aldığımız sularla hizmet vermeye çalışıyoruz"

Kadın kuaförü Köksal Dedeoğlu da yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"4 gündür sularımız kesik, bugün geldi. 4 gün boyunca da sularımız şu şekilde, müşterimiz geliyor, hizmet vermeye başlıyoruz, saçını boyuyorum, yıkayacağım zaman bakıyorum ki sularımız kesilmiş. Marketten beşlik bidonlarla aldığımız suları ısıtıp müşteriye hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu an sularımız var ama müşterilerimiz yok. Böyle mağduriyetimiz var. Temizlik, hijyen açısından zaten rezillik."

Su kesintisi sorununun çözülmesini isteyen Dedeoğlu, "Çoğu müşteriyi sularımız yoksa geri çevirmek zorunda kalıyoruz. En büyük mağduriyetimiz, işleme başladığımızda suların ani kesilmesi ve müşterimizin saçını yıkayamamamız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

