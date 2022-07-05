Ankara'da 2 genç kız kendilerine laf atan kişiyi sokak ortasında dövdü

Akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde iddialara göre Kocatepe parkında oturan 2 genç kızı sözlü olarak bir genç erkek taciz etti.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Sözlü tacize dayanamayan kızlar, ortaya aldıkları erkeği tekme tokat dövdü. Olayı gören çevredeki diğer vatandaşlar da çocuğa saldırdı. Yerlerde sürünen çocuk dakikalarca kızlar ve arkadaşları tarafından darp edildi.

ARAYA GİRDİLER

Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen çocuğun ise şikayetçi olduğu iddia edildi.