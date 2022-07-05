Ankara'da 2 genç kız kendilerine laf atan kişiyi sokak ortasında dövdü - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da 2 genç kız kendilerine laf atan kişiyi sokak ortasında dövdü

05.07.2022 10:29

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 genç kız, sözlü olarak taciz edildiklerini iddia ettikleri genci dövdü. Bir süre darbedilen şahıs, vatandaşlardan birinin araya girmesiyle canını kurtardı.

Akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde iddialara göre Kocatepe parkında oturan 2 genç kızı sözlü olarak bir genç erkek taciz etti.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Sözlü tacize dayanamayan kızlar, ortaya aldıkları erkeği tekme tokat dövdü. Olayı gören çevredeki diğer vatandaşlar da çocuğa saldırdı. Yerlerde sürünen çocuk dakikalarca kızlar ve arkadaşları tarafından darp edildi.

ARAYA GİRDİLER

Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen çocuğun ise şikayetçi olduğu iddia edildi.

YORUMLAR
500
Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu Zırhlı Birlikler darbe davasında 30 darbeciye verilen ömür boyu hapis cezası onandı Zırhlı Birlikler darbe davasında 30 darbeciye verilen ömür boyu hapis cezası onandı
Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 2 genç kız kendilerine laf atan kişiyi sokak ortasında dövdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:26 Babası "Kaçırıldı" dedi, gerçek bambaşka çıktı! 17 yaşındaki Emine: Dini nikah babamın evinde kıyıldı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:19 Bayburt'ta 'Pala Dayı'nın cesareti konuşuluyor! Ayıyı değneğiyle kovaladı
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:31 Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:38:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da 2 genç kız kendilerine laf atan kişiyi sokak ortasında dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement