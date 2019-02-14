Son Dakika Haberleri: Ankara'da 50 Metreden Uçan Araçtaki 2 Kişi Ağır Yaralandı

Ankara'da 50 Metreden Uçan Araçtaki 2 Kişi Ağır Yaralandı

9 dakika önce

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/ANKARA-DHAAnkara'nın Keçiören ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçarak park halindeki araca çarptı.

Ankara'da 50 Metreden Uçan Araçtaki 2 Kişi Ağır Yaralandı, System.String[]
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/ANKARA-DHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçarak park halindeki araca çarptı. Otomobil içindeki 2 kişi  ağır yaralandı. 

Kaza, gece saatlerinde Sancaktepe Mahallesi Sarıkamış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yokuş aşağı ilerleyen 06 AND 92 plakalı otomobil virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aştı. Elif Ekşi Parkına giren otomobil, buradaki ağacı devirerek yaklaşık 50 metre yükseklikten 1576. Caddeye uçtu. İçinde iki kişinin olduğu araç daha sonra  park halinde bulunan 06 KK 858 plakalı otomobile çarptı. Hurda yığınına dönen 06 AND 92 plakalı otomobildeki Menderes Sezen ile bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

'BURAYA BARİYER KONULMASINI İSTİYORUZ'

Kazanın yaşandığı caddeye bariyer konulmasını istediklerini belirten mahalle sakinlerinden Gül Gürbüz, "Kazanın sesini duydum. Hemen olay yerine geldim, ortalık toz ve duman olmuştu. Yukardan gelip, parktan aşağı uçmuş. Biz buraya bariyer koyulmasını ve buradaki gecekonduların kaldırılmasını istiyoruz. 2 yaralı vardı, biri sıkışmıştı" dedi.  

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Sağlık ve diğer ekiplerden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Aracın uçtuğu yoldan görüntü

-Parktan görüntü

-Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:11 Kaynak: DHA

Keçiören, Fatih, Ankara, Güncel
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