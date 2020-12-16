Ankara'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

16.12.2020 14:10
Ankara'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Ankara'da bir banka şubesini soymaya çalışırken etkisiz hale getirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da bir banka şubesini soymaya çalışırken etkisiz hale getirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Aralık sabahı Etimesgut ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Banka şubesine maskeyle giren M.A., elindeki silahı banka görevlisine doğrultarak kasadaki paraları yanında getirdiği çantaya doldurmasını istedi. Paraları aldıktan sonra kaçmaya çalışan M.A., banka şubesinde bulunan Cengiz Sever Çetinkaya isimli vatandaş tarafından durduruldu. Çıkan arbedede Çetinkaya silahla yaralanırken, M.A. etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Ankara Batı Adliyesi'ne getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, M.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

(İHA)

Etimesgut, Aralık, Ankara, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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