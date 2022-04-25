Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 350 şüpheliden 54'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 18-24 Nisan'da düzenlediği operasyonlarda 7 kilo 800 gram esrar, 3 kilo 600 gram eroin, 750 gram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid ve 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 350 zanlıdan 54'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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