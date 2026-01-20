Ankara'da Bisikletçiye Çarpan Sürücünün Duruşması Başladı - Son Dakika
Ankara'da Bisikletçiye Çarpan Sürücünün Duruşması Başladı

20.01.2026 15:38
Ankara'da bisikletçi Berkan Kobal'a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Ahmet İhsan Cihan yargılanıyor.

Ankara'da 27 Ağustos 2025'te aracıyla bisikletçi Berkan Kobal'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sürücünün "taksirle ölüme neden olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet İhsan Cihan, hayatını kaybeden Kobal'ın eşi Ceyda Kobal, oğlu Ali Kaan Kobal, kardeşleri ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanığa söz verdi.

Tutuksuz sanık Cihan, sebep olduğu olay sebebiyle çok üzgün olduğunu ve daha önce böyle bir olay yaşamadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Sol şeritteydim. Yolda çamur nedeniyle kaydım ve hakimiyetimi kaybettim. Önce kamyona çarptım ardından bisiklete. Keşke kamyonun altına girseydim. Çok üzgünüm. 16 yıldır ışık cezam bile yok."

Tutuksuz sanık Cihan'ın avukatı olayda kast olmadığını, basit taksir olduğunu ve bisikletin görüş açısında olmadığını öne sürerek, mahkemeye araç içi kamera kayıtlarını sundu.

Söz verilen tanık B.T, Berkan Kobal'la yıllardır sabah antrenmanına çıktıklarını, olay günü de antrenman için buluştuklarını anlatarak, "Saat 06.15 gibi Malazgirt Bulvarı'na girdik. En sağ şeritte yavaş ve arkalı önlü ilerliyorduk. Benim ses duymamla Berkan'ın üstümden uçması bir oldu. Araç çok hızlıydı." beyanında bulundu.

Kobal'ın eşi Ceyda Kobal ve oğlu Ali Kaan Kobal da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları, sanığın hız sınırının üstünde olduğunu, olayda yoğun kusurlu bulunması gerektiğini söyleyerek, "Aile maddi manevi kayba uğramıştır. Sanığın olası kastla hareket ettiği ortadadır. Sanığın tutuklanmasını ve dosyanın görevsizlik kararı verilerek olası kastla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ediyoruz." dedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, kusur durumu tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarının tutuklama ve görevsizlik talebini reddederek, sanığın mevcut halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmetti.

Duruşma, 21 Nisan'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Çankaya ilçesinde bulunan 1071 Malazgirt Bulvarı'nda 27 Ağustos 2025'te bisikletçi Berkan Kobal'a sabah antrenmanı sırasında Ahmet İhsan Cihan yönetimindeki araç çarpmıştı. Kazada Kobal hayatını kaybetmiş, olayın ardından tutuklanan Cihan, "ev hapsi" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Cihan hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan iddianame düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

