Sanatçılar, Müzisyen Onur Şener'in Öldürülmesine Tepki Gösterdi

Ankara'da dün gece bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener'in, uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine sanatçılar tepki gösterdi.

Ankara'da dün bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener, üç kişinin saldırısına uğraması sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Pek çok sanatçı, sosyal medya aracılığıyla Şener'in öldürülmesine tepki gösterdi. Sanatçıların tepkileri şöyle:

Haluk Levent: Katil'in sağcısı, solcusu, dindarı, dinsizi, seküleri olmaz. Katil katildir. Onur kardeşimiz katledildi. Henüz ayrıntılar ortaya çıkmadan sanıkları bir politik kimliğe büründürmemek gerek! Tek gerçek var. Müzisyenler bu sorunla hep karşı karşıya maalesef.

Gülben Ergen: Giydiği kıyafetten, yazdığı şarkı sözlerinden, sahnedeki repertuarından, fikrinden, zikrinden toplumun tüm ışıklarına acımasızca, bir bir kurşun sıkıyorlar!!!

Mert Fırat: Ankara'da bir barda, katiller istedikleri şarkıyı bilmiyor diye Onur Şener 'i darp edip öldürmüş! Gecenin sonunda bardan çıkmasını bekleyip pusu kurmuşlar. Ne yazsan ne söylesen boş. Yazıklar olsun bu düzenin geldiği yere. Ailesine sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun…

Soner Arıca: İstediği şarkıyı bilmediği (bilse de söylemek zorunda mı o da ayrı!) için bir insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruh(lar) yapabilir!!! Bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta büyük olmalı... Çok üzücü, çok düşündürücü... Ahhh ki ah, çok üzgünüm...

Gökhan Özoğuz: Canı Bebeğiyle sarılmış bir Baba. Bir kaç kendini bilmez sıfatsızın egosuna verdi canını, geleceğini kızının. Ne yapsan faydasız, getirir mi bebeğine Babasını? Bu necaset ile yoğurulmuş mikroplar akla gelebilecek en sert sözlerle ...

Mustafa Sandal: İstek şarkısını bilmediği için kahpece katledilen Onur kardeşime rahmet diliyorum. Şu fotoğrafa bakıp bu ülkede müzisyenlerin ne kadar kıymetsiz görüldüğünü anlayın! Katil zanlılarının üçünün de bürokrat olduğu söyleniyor! Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin inşallah!

Erdal Erzincan: Bir müzisyenin hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu vicdansızlara karşı örgütlü olmak zorundayız. Tüm sanat çevreleri bir hassasiyet göstermeli. Mesam müyorbir ve müyap başta olmak üzere hem kurumsal hem de kişisel mücadele vermeliyiz.

Aydilge Sarp: Onur Şener adlı müzisyen, kendisinden istenilen şarkıyı bilmediği ve çalmadığı için, mekan çıkışında, şarkıyı isteyen müşteriler tarafından öldürüldü. Yanlış duymadınız ÖLDÜRÜLDÜ! Adamcağızın iki çocuğu da yetim kaldı. Bu nasıl bir manyaklık! Bu topluma ne oluyor!

Hayko Cepkin: Beş para etmezlerin, iki kelimeyi yan yana getiremeyenlerin, yalandan başka cümle kuramayanların dünyasında, malesef bir emektarımızı daha kaybettik. Mesleği, müziği, sanatı, manipüle ede ede basitleştirdiniz. Önüne gelen dilediğini söyleyip yapabileceğini sanıyor.

Sevinç Eratalay: Sana kıyan eller kırılsın !!!

Mahmut Çınar: Ankara'da müzisyen Onur Şener bardaki bir müşteri tarafından, istek yaptığı şarkıyı çalmadığı bahanesiyle öldürülmüş. İki güzelim çocuğu var, yılların müzik emekçisi. Ne denir bilmiyorum, sevenlerine sabır…

Emre Aydın: Gerçekten çok üzgünüm ne yazılsa ne söylense faydasız! Ailesine sabır diliyorum.

Sıla Gençoğlu: Bugün Onur, yarın içimizden başka biri!

Burhan Şeşen: Masum insanların bu kadar kolayca katledildiği bir ülkede yaşamak gitgide imkansız hale geliyor. Bu nefret ortamını hazırlayanların bir an evvel kurtulmamız en büyük dileğim.

Aynur Aydın: İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı! İstek şarkıyı bilmediği için öldürüldü Onur Şener çok üzücü.