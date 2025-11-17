Ankara'da 'Fotoroman Çetesi'ne operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da 'Fotoroman Çetesi'ne operasyon

Ankara\'da \'Fotoroman Çetesi\'ne operasyon
17.11.2025 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşımlar yapan 'Fotoroman çetesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Ankara'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan "Fotoroman çetesi"ne yönelik çalışma başlatıldı.

SİLAHLA POZ VERİP BİRBİRLERİNE MEYDAN OKUDULAR

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan 9 şüpheli özel harekat timlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Şüphelilerin "yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca" ve "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Ankara, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Fotoroman Çetesi'ne operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
39’luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor Adım adım Dünya Kupası 39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası
Muazzez Abacı’ya veda Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek
Fenerbahçe’ye Szymanski’den can sıkıcı haber Kaçıracağı maçlar belli oldu Fenerbahçe'ye Szymanski'den can sıkıcı haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı İlk operasyon tamam Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

09:05
Erling Haaland, Norveç’i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı
Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı
08:50
İtalya’yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası’nda
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda
08:42
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar
08:35
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit İşte havada yaşananlar
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar
08:31
Taraftarlar merakla bekliyordu Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
08:14
Rumlardan sınırda bayrak yakma provokasyonu KKTC’den sert tepki
Rumlardan sınırda bayrak yakma provokasyonu! KKTC'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 09:36:37. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da 'Fotoroman Çetesi'ne operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.