Ankara'da Gözaltılara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Gözaltılara Tepki

03.02.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, gözaltıları protesto ederek hukuksuzlukları kınadı.

(ANKARA) - Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, sabah saatlerinde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek yaptığı basın açıklamasında, "Hukuksuz baskınlara derhal son verilmeli, gözaltına alınan tüm mücadele yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Bu sürecin takipçisi olacağımızı, demokratik kamuoyunu bilgilendirmeyi ve mücadeleyi büyütmeyi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sabah ev baskınlarının ardından Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK'e bağlı Limter-İş Sendikası, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Polen Ekoloji, BEKSAV ve çeşitli kurumlara düzenlenen polis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, "ESP Yalnız Değildir" diyerek Yüksel Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir ve 19 ilde aralarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi Eş genel başkanı Murat Çepni, Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Sözcüsü Tanya Kara, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu Eş genel başkanı Berfin Polat dahil olmak üzere birçok sosyalist ev baskınlarıyla göz altına alındı. İstanbul'da ESP, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Etkin Haber Ajansı, BEKSAV, Kaktüs Genç Kadın Derneği binalarına ve çok sayıda eve baskın düzenlendi."

Güvencesiz ve düşük ücretli çalışma koşullarıyla sınıf mücadelesinin keskinleştiği, 'aile yılı' ile lgbti+'lara ve kadınlara yönelik saldırıların yükseldiği, Kürt halkının cihatçı çeteler tarafından kırıma uğradığı, doğanın sermaye lehine katledildiği, gençlerin geleceksizlikle karşı karşıya kaldığı bu dönemde ESP, işçi sınıfının ve bütün ezilenlerin haklarını savunduğu, bu düzene ses çıkardığı için siyasi kırım operasyonlarıyla tasfiye edilmeye çalışılıyor. Yargı, sosyalistlerin mücadelesini bastırma amacıyla bir sopa olarak kullanılıyor. NATO zirvesinin hemen öncesinde, emperyalist savaş politikalarına ve Türkiye devletinin bu sömürgeci ittifaktaki rolüne karşı ses çıkaran sosyalistlere dönük bu operasyon da bu hedefin bir parçasıdır.

"Halklar korkmuyor"

Sokakta olmakta ve fiili meşru mücadele çizgisinde ısrar eden, Türk ve Kürt halklarının eşitliğini politik faaliyetinin konusu yapan, Rojava devrimini, Suriye halklarının özgür, demokratik ve barış içinde yaşamasını savunan devrimciler faşist rejime karşı isyanları büyütemesin, itirazları birleştiremesin diye saldırıya uğruyor. Ama bunun nafile olduğunu da yine en iyi bu saldırıları, komploları kuranlar biliyor. Biz ne zaman boyun eğdik, ne zaman doğru bildiğimizi söylemekten geri adım attık, ne zaman özgürlüğü boğanlardan korktuk! Hiçbir zaman! Şimdi de farklı olmayacak, uzun yıllara yayılmış bu yoksulluk krizinin ortasında, emperyalist kapitalizmin çocuk tecavüzcüsü, soykırımcı rezillikleri ortaya saçılmışken elbette daha yüksek çıkacak sesimiz, çünkü birleşiyoruz, çünkü halklar korkmuyor, birbirini duyuyor, görüyor, isyanlarını örgütlüyor.

"Bizler yaşamı, özgürlüğü savunuyoruz"

Devrimci sosyalistler faşizmin olağanlaştırmaya çalıştığı bu siyasi yargı sopasını bir kez daha boşa düşürecek. Rojin'in, Hakan Tosun'un, Reşit Kibar'ın, Ali Aydın'ın, Burak Oğraş'ın, Kobaneli çocukların, saçını ördüğü için baskıya uğrayan kadınların, zafer işareti yaptığı için şiddet gören çocukların, 6 Şubat ve sonraki günlerde enkazlarda ölüme terk edilenlerin, her gün iş cinayetlerinde, kadın cinayetlerinde yitirdiklerimizin, kuyu tipi zindanlarda tutulan ve hasta edilen devrimci tutsakların ve bu zulmün kadrine uğramış tüm ezilenlerin hesabını sormaktan bir an bile vazgeçmeyecek. Coğrafyayı katliamlarla yönetebileceğini düşünenler bunun sonunu getirecek olanın bu irade olduğunu görecekler. Tarih direnenleri, ezilenleri haklı çıkaracak çünkü bizler yaşamı, özgürlüğü savunuyoruz. Yaşam ve özgürlük uğruna savaşanlar hep olacak, hep olacağız.

"Mücadeleyi büyüteceğiz"

Hukuksuz baskınlara derhal son verilmeli, gözaltına alınan tüm mücadele yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı, demokratik kamuoyunu bilgilendirmeyi ve mücadeleyi büyütmeyi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Gözaltılara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

20:19
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar’a ceza istiyor
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a ceza istiyor
20:15
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı’ya takıldı
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:34:30. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Gözaltılara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.