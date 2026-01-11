Ankara'da Kırsal Eğitime Ara

ANKARA Valiliği, kırsal kesimlerde eğitime bir gün ara verildiğini, il genelinde ise okulların devam edeceğini açıklandı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, ilimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.