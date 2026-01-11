Ankara'da Kırsal Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

(ANKARA) - Ankara Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini, il genelinde ise eğitim öğretim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetine devam edilecektir" açıklamasını yaptı.