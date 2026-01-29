Ankara\'da Kontrolden Çıkan Kamyon Devrildi

Ankara'da kontrolden çıkan kamyon park halindeki otomobile çarpıktan sonra yol kenarındaki boşluğa devrildi.

Kaza, Beypazarı'nın Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün fren sistemi arızalandığı için kontrolünü kaybettiği 06 CDD 854 plakalı kamyon, park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir süre savruldu. Savrulan kamyon kaldırım ile yan taraftaki bahçeyi birbirinden ayrılan boşluğa devrildi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA