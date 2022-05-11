Ankara'da otomobil ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da otomobil ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı

11.05.2022 17:03
Ankara'da otomobil ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı

Ankara'da otomobil ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı ANKARA'da lüks sitedeki bir daireden ziynet eşyası ve otoparktan lüks otomobil çalan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'da otomobil ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı

 ANKARA'da lüks sitedeki bir daireden ziynet eşyası ve otoparktan lüks otomobil çalan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı ilçesindeki lüks bir sitedeki daireden ziynet eşyaları ile otoparktan lüks otomobil çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler A.D., B.K., K.P., ve K.G.'yi yaklaşık 6 saat içinde yakalayarak gözaltına aldı. Toplamda 80 suç kayıtları bulunan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan ziynet eşyaları ve otomobil de sahiplerine teslim edildi. 

Ankara'da otomobil ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı
Ankara'da otomobil ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı
Ankara'da otomobil ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı
Ankara'da otomobil ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı
Ankara'da otomobil ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı
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Otomobil, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da otomobil ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da otomobil ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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