Ankara'da rüşvet operasyonu: 40 gözaltı (2) - Son Dakika

Ankara'da rüşvet operasyonu: 40 gözaltı (2)
3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIAnkara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 40'a yükseldi.
3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Soruşturmanın 1 yıl önce başladığı, şüphelilerin adım adım izlendiği, ihalelerdeki yolsuzlukların bilirkişi raporlarıyla da tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldığı öğrenildi. Öte yandan firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Özkan ARSLAN/ANKARA,
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