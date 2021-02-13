Son dakika haberi: Ankara'da tabanca ile vurulmuş kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Ankara'da tabanca ile vurulmuş kişinin cesedi bulundu

ANKARA'da evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel (37) dağlık alanda yol kenarında tabanca ile vurularak öldürülmüş bulundu.

Keçiören ilçesinde Hisar Mahallesi mevkiinde yürüyüşe çıkan vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, çevrede önlem alıdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde baş ve göğüs bölümünde 3 kurşun bulunan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ölen kişinin evli ve 4 çocuk babası Ramazan Yüksel olduğu belirlendi. Polis, çevrede geniş bir alanda inceleme yaptı. Tabanca ile vurularak öldürüldüğü tahmin edilen Ramazan Yüksel'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.