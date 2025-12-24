Ankara'da Uçak Kazası: Uraloğlu Açıklama Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesiyle ilgili, "Enkaz alanında yapılan inceleme neticesinde uçağın ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) bulunmuştur. Yapılacak incelemenin ardından olay tüm şeffaflığıyla milletimiz ve tüm dünya ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

???????Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Libya Trablus Mitiga Havalimanı'na gitmek üzere lokal saat ile 20.17'de havalanan 9H-DFS kuyruk numaralı Malta Sivil Havacılığına kayıtlı Falcon 50 tipi özel uçağın kaza kırıma uğradığını söyledi.

"Ön rapor çalışması başlatıldı"

Bakan Uraloğlu, ayrıca bu süreçte, yeri tespit edilemediğinden, söz konusu uçağın acil iniş gerçekleştirme ihtimaline karşı Esenboğa Havalimanı'nda inişler ve kalkışların hava seyrüsefer emniyeti açısından geçici olarak durdurularak havalimanında tüm tedbirlerin azami seviyede alındığını ifade etti.

Uçağın kaza kırıma uğrama ihtimaline karşı ilgili makamlarca arama kurtarma faaliyetlerinin havadan ve karadan ivedilikle başlatıldığına dikkati çeken Uraloğlu, Hava Kuvvetleri Hava Savunma Bildirim Merkezince ilgili trafiğin Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarında kaza ve kırıma uğradığının teyit edildiğini bildirdi.

Olayın ilk anından itibaren ilgili kurumlarla koordineli olarak kaza kırım sonrası Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı yetkililerinin olay yerine yönlendirildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Enkaz alanında yapılan inceleme neticesinde uçağın ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) bulunmuştur. Ön rapor çalışması başlatılmış olup ses kayıt cihazı (Cockpit Voice Recorder-CVR) ve veri kayıt cihazı (Flight Data Recorder-FDR) yapılacak ilk incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirilecektir. Yapılacak incelemenin ardından olay tüm şeffaflığı ile milletimiz ve tüm dünya ile paylaşılacaktır. Yaşanan bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dost ve kardeş ülke Libya devletine ve halkına başsağlığı diliyoruz."

Uçağın kaza kırıma uğramasından önce yaşananlar

Bakan Uraloğlu, uçağın kaza kırıma uğramasından önce Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile kaptan ve yardımcı pilot arasındaki diyaloğu da şöyle aktardı:

"- Lokal saat 20.17'de Esenboğa Havalimanı'ndan Libya Mitiga (Trablus) Havalimanı için, HMJ185 çağrı adlı uçak standart usullere göre kalkışını gerçekleştirmiştir. Kalkışı müteakip Esenboğa kuleden uygun ve olağan prosedürler doğrultusunda Hava Trafik Kontrol Merkezimizdeki 'Yaklaşma Kontrol Ünitesi' ile, akabinde 'Saha Kontrol Ünitesi'ne devredilmiştir. Bu doğrultuda ilgili uçuşun kademeli olarak talep ettiği irtifalara yükselmesine müsaade edilmiş.

Lokal saat 20.25'te en son 34 bin feet irtifaya tırmanarak seyrine izin verilmiştir.

Lokal saat 20.31'de söz konusu uçak yaklaşık 32 bin feet irtifadayken PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN (uçuşta en riskli aciliyet kodu olan MAY DAY ikazının bir alt seviyesi) deklare etmiş, genel elektrik arızası olduğunu söylemiş ve Ankara'ya geri dönmek için radar vektörü (uçuş rotası) istemiştir.

Lokal saat 20.32'de hava trafik kontrolörü talimatıyla uçağa Esenboğa Havalimanı'na geri dönüş için uçuş başı ve alçalacağı seviye bildirilmiştir.

Lokal saat 20.33'de uçaktaki pilot tarafından 7 bin 700 acil durum kodu (uçuşta en riskli aciliyet kodu) aktif edilmiştir. Hava trafik kontrolörü tarafından problemin tekrar teyidine müteakip radarda söz konusu uçağın irtifa bilgisi takip edilememeye başlamıştır.

Lokal saat 20.34'te pilot-kontrolör muhaberesindeki parazitlenmelerden dolayı hava trafik kontrolörü ses seviyesi kontrolü için pilotla teyitleşme gerçekleştirmiştir.

Lokal saat 20.34'te uçak, Esenboğa Havalimanı'na acil geri dönüş için saha kontrol ünitesince geçtiği seviye pilottan teyit edilerek, yaklaşma kontrol ünitesine devredilmiştir.

Lokal saat 20.35'te uçak, PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN deklare ederek yaklaşma kontrol ünitesiyle Esenboğa Havalimanı'na geri dönüş için temas etmiş, radar vektörü ve alçalacağı seviyeler kendisine verilmiştir.

Lokal saat 20.36'da pilot-kontrolör muhaberesindeki anlaşılabilirlik kaybolmuş ve pilotun sesi zor duyulur hale gelmiştir. Bununla birlikte radar ekranında uçuş bilgilerine ilişkin kısmi kayıplar yaşanmıştır.

Lokal saat 20.38'de radar ekranında hava trafik kontrolörünce uçağın tamamen görülemediği müşahede edilmiştir.

Lokal saat 20.38'de hava trafik kontrolörü tarafından söz konusu uçağa yapılan çağrılara cevap alınamamış ve sonrasında yaklaşık 5 dakika boyunca değişik frekanslardan da uçağa ulaşılmaya çalışılmıştır fakat cevap alınamamıştır. Bunun üzerine süratle görevli personelimiz tarafından arama ve kurtarma çalışmalarının başlatılması için ilgili birimler haberdar edilmiştir."