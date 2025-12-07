Ankara'da Ücretsiz 7 Dil Eğitimi - Son Dakika
Ankara'da Ücretsiz 7 Dil Eğitimi

Ankara\'da Ücretsiz 7 Dil Eğitimi
07.12.2025 16:42
ABB, gençlere 7 dilde ücretsiz eğitim sunacak. Program 14 hafta sürecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) hayata geçirilen "7 Gün 7 Dil Eğitim Programı" kapsamında 15-35 yaş arası gençlere 7 farklı dilde, ücretsiz eğitim verilecek.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Zafer Genç Akademi'de yarın başlayacak programda, Akademi üyeleri "A1 seviyesi"nden başlamak üzere İngilizce, Fransızca, Japonca, İspanyolca, Almanca, Rusça ve Korece eğitimleri alacak.

Toplam 14 hafta olup, 2 dönem sürecek eğitimlerin sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecek.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar, programa yaklaşık 2 bin öğrencinin başvurduğunu belirtti.

Bunlardan 525'inin örgün öğretime devam eden kursiyerler olduğunu aktaran Yorgancılar, "1. kur 6 hafta, 2. kur 8 hafta düzenlenecek. Biz, bu eğitimi profesyoneller yerine, öğrenci arkadaşlarımız aracılığıyla vereceğiz. Bu projemiz, ilk kez yapılan bir gönüllülük esasını da içinde barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

