Ankara\'da Uyuşturucu Operasyonu

ANKARA'da jandarma ekiplerinin belirlenen adreste yaptığı aramada 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli İ.Ç. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada İ.Ç. adlı şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda; 1 kilo 200 gram sentetik kannobinoid ve 122 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyularak, olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı.