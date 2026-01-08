Ankara'daki Su Kesintileri Eleştirildi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'da yaşanan su kesintilerine ilişkin, "Bu yaşananlar bir su krizi değil, CHP'li belediyecilik anlayışının Ankara'yı sürüklediği bir yönetim iflasıdır." ifadesini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın içme suyu ihtiyacına ilişkin iddialara Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce verilen yanıtı hatırlattı.

DSİ'nin açıklamasıyla tablonun netleştiği görüşünü paylaşan Özcan, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ yönetemiyor. Bu yaşananlar bir su krizi değil, CHP'li belediyecilik anlayışının Ankara'yı sürüklediği bir yönetim iflasıdır. Plansızlık, öngörüsüzlük ve sorumluluktan kaçış bu zihniyetin özüdür. Sorun çıktığında çözüm üretmezler, önlem almazlar, yatırım yapmazlar, bahane üretirler."

Ankara'daki susuzluğun nedeninin kuraklık ya da iklim şartları olmadığını aktaran Özcan, "Artık gerçek tartışmasızdır. Bu şehir susuz kaldıysa sebebi kuraklık değil, musluklar akmıyorsa sebebi iklim değil, kriz büyüdüyse sebebi şartlar değil, CHP'li yönetememe zihniyetidir. Ankara'nın sorunu su değil, iş bilmez ve sorumluluktan kaçan bu anlayıştır." değerlendirmesinde bulundu.