Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

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6 saat önce

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Rahmi Çalışkan'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

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İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atanan Rahmi Çalışkan'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Beypazarı Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Çalışkan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Okyay, derneklerinin yönetiminin neredeyse tamamen emekli öğretmenlerden oluştuğunu belirterek, ziyarette eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Çalışkan da derneği yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Direkte mahsur kalan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı

Güdül ilçesinde direkte mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı.


Emirler Mahallesi'nde Türk Telekom'un direğine çıkan kedinin inemediğini gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi.


Belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla kurulan merdivenle yanına çıkarak, kediyi buradan indirdi.

Kedi daha sonra salıverildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, kurtaran ekibe ve kediyi görerek kendilerini bilgilendiren duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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