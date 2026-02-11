Ankara Hazır Giyim Günleri Başladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin hazır giyim ve tekstilde dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğunu, Ankara'nın da üretim kapasitesi, girişimcilik kültürü ve yetişmiş insan kaynağıyla sektöre ciddi katkı sunduğunu bildirdi.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) öncülüğünde, bu yıl 4. kez düzenlenen "Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri" (Capital of Fashion COF'26) ATO Congresium'da başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Baran, moda ve hazır giyim sektörünün buluşma noktası haline gelen etkinliğin, sektörün üretim kapasitesi, girişimci ruhu ve ticari gücünü, görünür kılması açısından son derece kıymetli bir platform olduğunu söyledi.

Baran, hazır giyim ve moda sektörünün, yüksek katma değer üreten, istihdam sağlayan, ihracat gücü yüksek ve ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin, hazır giyim ve tekstilde, dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Baran, "Ankara da bu güçlü yapının önemli merkezlerinden biri. Ankara'nın bu birikimi, yüzyıllar öncesinde Ankara keçisinin tiftiğiyle dokunan sof kumaşında geliyor. Kentimiz, bugün de üretim kapasitesi, girişimcilik kültürü ve yetişmiş insan kaynağıyla, sektörümüze ciddi katkı sunuyor." dedi.

"ATO istihdam sağlayan ve katma değer yaratan firmaların yanında"

Hazır giyim ve moda sektörünün, son dönemde küresel rekabet, artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve belirsizlikler nedeniyle önemli bir sınavdan geçtiğine işaret eden Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışına çıkış, her ne kadar maliyet avantajı gibi görünse de uzun vadede çok önemli riskleri de beraberinde taşıyor. Üretim süreçlerinin kontrolünün zorlaşması, kalite standartlarının sürdürülebilirliği, teslim sürelerinde yaşanabilecek aksaklıklar, tedarik zincirinin kırılganlaşması, bu risklerin başında geliyor. Öte yandan, içerde de istihdam ve üretim gücü olumsuz etkiliyor. Buna karşın, tüm zorluklara rağmen, ülkemizde üretmeye devam eden çok sayıda firmamız bulunuyor. Bu firmalar, istihdama, ihracata, üretime ve ülkemizin sanayi altyapısına katkı sağlıyor. ATO olarak ülkemizde üretimi koruyan, istihdam sağlayan ve katma değer yaratan her firmamızın yanında olmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum."

"Tekstilkent'in Ankara'ya çok yakışacağına inanıyoruz"

AGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Akbaba da Ankara'yı modanın başkenti yapma kararlılığıyla, çalışmaları sürdüklerini anlattı. Bu hedef için 3 temel başlık belirlediklerini aktaran Akbaba, uluslararası nitelikte fuar düzenleme hedefinin, 4. düzenlenen bu etkinlikle gerçekleştirildiği vurguladı. Dernek olarak diğer hedefleri hakkında da bilgi veren Akbaba, şunları kaydetti:

"İkinci hedef, URGE Projesi'yle firmaların yurt dışına açılmasını ve ihracat kapasitelerini artırmayı sağlamaktı. Ankara Sanayi Odası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, projeyi başlatma aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Üçüncü ve en büyük hayalimiz ise Ankara'daki dağınık yapıdaki imalatçı, toptancı ve yan sanayiyi bir araya getirecek Tekstilkent projesidir, çalışmalarımız sürmektedir. Akyurt'taki fuar alanı bölgesinde kurulacak bir Tekstilkent'in, Ankara'ya çok yakışacağına inanıyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Köylüoğlu ise Ankara'nın modanın da başkenti olmasını istediklerini dile getirerek, tekstilin çok değerli ve önem verilmesi gereken bir sektör olduğunu bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından, defile ve etkinliklerle devam edecek Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri, 13 Şubat'ta sona erecek.