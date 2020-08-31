Ankara İl Emniyet Müdürü Yılmaz, Kızılcahamam'ı ziyaret etti - Son Dakika

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Kızılcahamam ilçesini ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaret kapsamında ilçede yapımı tamamlanan yeni emniyet binasını inceledi.

Servet Yılmaz'a, Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poça, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Dursun eşlik etti.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, ziyaretlerinden dolayı Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.