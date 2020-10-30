Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

30.10.2020 18:17
Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 8. haftada sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 8. haftada sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Keçiören Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular daha sonra 5'e 2 top kayma oyunu ile çabukluk çalışması yaptı.

Antrenman, tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, KEÇİÖRENGÜCÜ, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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