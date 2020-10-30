Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 8. haftada sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Keçiören Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular daha sonra 5'e 2 top kayma oyunu ile çabukluk çalışması yaptı.

Antrenman, tam sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla son buldu.