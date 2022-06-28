Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı (2) - Son Dakika
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Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı (2)

28.06.2022 17:24
Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı (2)

500 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİAnkara merkezli 29 ilde, demir- çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan şirketlere yönelik düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde...

500 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

Ankara merkezli 29 ilde, demir- çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan şirketlere yönelik düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi. Vergi denetime takılmamak için demirleri, şehir içindeki depolarda gezdirdiği belirlenen şüphelilerin, şehirler arasında Plaka Tanıma Sistemi'nde usulsüzlüğe yakalanmamak için de boş kamyonetleri ülke genelinde gezdirdiği saptandı.

EROL EVCİL'E REZİDANSTA GÖZALTIÖte yandan operasyonda gözaltına alınan Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil), İskenderun'da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı belirtildi. Eşrefoğlu'nun liderliğini yaptığı çetenin ise yöneticileri zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi. Çetenin, bu fabrikaları, taşınmazların haciz olmaması için kiraladığı saptandı. Çeteye ait iş yerlerinde ise 25 milyon lira ele geçirildi. Çetenin, para nakillerinde kendi aralarında 'kurye' diye tabir ettikleri kişileri kullandıkları belirlendi. Kuryelerin, ilk şirketten aldıkları paraları aradaki paravan şirketlerin hesaplarına aktardıktan sonra en son Eşrefoğlu'na ait şirkete nakit olarak getirdikleri tespit edildi. 'Kurye'lerin ise silahlı korumalar eşliğinde hareket ettikleri öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı (2) - Son Dakika
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