Ankara'da yol verme davası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da yol verme davası kanlı bitti: 3 yaralı

07.08.2022 23:41
Ankara'da yol verme davası kanlı bitti: 3 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki grup arasında çıkan yol verme tartışması bıçaklı, beyzbol sopalı kavgaya dönüştü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki grup arasında çıkan yol verme tartışması bıçaklı, beyzbol sopalı kavgaya dönüştü. Olayda baba, oğul ve kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş olmak üzere 3 kişi bıçakla yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafikte yol verme tartışması bıçaklı ve beyzbol sopalı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada baba Ethem Ş. ile oğlu Berkay Ş. ve kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş yaralandı. Üç kişiyi yaralayan şahıslar otomobillerine binerek kayıplara karıştı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yol verme davası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da yol verme davası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika
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