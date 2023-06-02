Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İnek Bayramı iptal edildi - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İnek Bayramı iptal edildi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İnek Bayramı iptal edildi

02.06.2023 15:48

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri tarafından her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen İnek Bayramı, bu yıl üniversite yönetiminin baskı ve tehdidi nedeniyle öğrencilerin can güvenliğinin sağlanamayacağı gerekçe gösterilerek iptal edildi. Geçtiğimiz yıl yaşanan İslami değerleri aşağılama olayı da tepki çekmişti.

İnek Bayramı, yaygın olarak Mülkiye adıyla bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerince her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen bir şenlik olarak kutlanır. Ancak bu kutlamalar zaman zaman dini değeleri ayaklar altına alan anlara sahne oluyor.

BU YILKİ ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin gelenekselleşmiş olan İnek Bayramı, üniversite yönetiminin baskı ve tehdidi nedeniyle öğrencilerin can güvenliğinin sağlanamayacağı gerekçe gösterilerek iptal edildi.

"CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAYACAK NOKTAYA GELDİ"

Festival Komitesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Akademik takvimde 11-12 Mayıs tarihlerinde yer alan İnek Bayramı'nın yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle 15-16 Haziran tarihlerinde yapılması planlanmıştı. Üniversite yönetiminin İnek Bayramı festival üzerindeki yıllardır süregelen sistematik baskı ve tehditleri tüllabın can güvenliğinin sağlanamayacağı noktaya gelmiştir. Bu sebeple İnek Bayramı'nın tüm bileşenlerinin ortak kararıyla belirtilen tarihlerde yapılacak olan İnek Bayramı iptal edilmiştir" denildi.

ÖĞRENCİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl bir öğrenci grubu "İnek Bayramı" adı altında cübbe-sarık giyerek İslami değerlerle dalga geçmişti. Durumdan rahatsız olan, fakültedeki Müslüman öğrenciler etkinliği basmıştı.

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Ankara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

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