Ankara Valisi Şahin, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Ankara Valisi Şahin, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı

08.07.2022 17:25
Ankara Valisi Şahin, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Şahin, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumun her kesimini birbirine kenetleyen, birlik ve beraberliği güçlendiren, sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını tazeleyen Kurban Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hakk'a yakınlaşmanın adı olan Kurban Bayramı'nın, paylaşmanın, sosyal dayanışmanın, yoksula ve kimsesize destek olmanın bayramı olduğuna işaret eden Şahin, dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın, tek yürek olarak bütün insanlığı iyilik ve merhamete, huzur ve barışa davet ettiğini kaydetti.

Vali Şahin, şöyle devam etti:

"Bayram, nezaket ve güzellik günüdür. Gönlümüzü bayram sevinciyle süsleyerek kırılan kalpleri onarmalı, küskünlükleri sona erdirmeliyiz. Bu kutlu günün neşesini, coşkusunu, heyecanını bizzat hissedip bayramı hakkıyla idrak etmeliyiz. Valiliğimiz, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içinde geçmesini sağlamak amacıyla gerekli hazırlığı yapmış ve her türlü tedbiri almıştır. Siz değerli vatandaşlarımızdan da belirlenen kurallara riayet etmenizi bekliyoruz. Tüm Ankaralı hemşehrilerimin bayramını içtenlikle tebrik ediyor, daha nice bayramlara sağlık ve huzurla erişmeyi yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Mübarek bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa iyilikler ve hayırlar getirmesini diliyorum."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Vasip Şahin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara Valisi Şahin, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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