Ankara Valisi Şahin, saldırıya uğrayan Alevi Vakfı ile cemevini ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara Valisi Şahin, saldırıya uğrayan Alevi Vakfı ile cemevini ziyaret etti

31.07.2022 14:39
Ankara Valisi Şahin, saldırıya uğrayan Alevi Vakfı ile cemevini ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da saldırıya uğrayan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi ile Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da saldırıya uğrayan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi ile Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.

Şahin, sosyal medya hesabından, "Dün menfur bir saldırıya maruz kalan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi ile Şah-ı Merdan Cemevine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Cemevi dedesine ve Vakıf Genel Başkanına provokatif olayla ilgili soğukkanlı ve sağduyulu değerlendirmeleri için teşekkür ediyoruz." paylaşımı yaptı.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin, saldırıya uğrayan Alevi Vakfı ile cemevini ziyaret etti - Son Dakika

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