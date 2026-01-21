Ankara ve İstanbul'da Taşınmaz Satışı - Son Dakika
Ekonomi

Ankara ve İstanbul'da Taşınmaz Satışı

21.01.2026 08:31
ÖİB, Ankara ve İstanbul'daki taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek. İhaleler 10 Şubat'a kadar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Taşınmazlar için son teklifler 10 Şubat'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Geçici teminat bedeli Çankaya'daki taşınmazlar için 100 milyon lira, Büyükçekmece'deki taşınmazlar için 60 milyon lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

