Ankara'ya Modern Semt Hali ve Sosyal Yaşam Merkezi

13.11.2025 11:21
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler'de 4 bin 184 metrekarelik alan üzerinde çok katlı bir Semt Hali ve Sosyal Yaşam Merkezi inşa ediyor. Proje, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamı zenginleştirecek birçok olanak sunacak.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Bahçelievler'de çok katlı, modern bir Semt Hali ve Sosyal Yaşam Merkezi inşa ediyor. 4 bin 184 metrekarelik alan üzerinde yükselen projede, otopark, kapalı pazar, kültür ve gençlik merkezleri, kreş, spor alanları ve yeşil teraslar bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına katkı sağlayacak projelerine bir yenisini daha ekledi. Çankaya Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı süren Bahçelievler Semt Hali ve Sosyal Yaşam Merkezi, tamamlandığında yalnızca bir pazar alanı değil, aynı zamanda bölge halkının yeni buluşma noktası olacak.

Toplam 18 bin 856 bin metrekare kapalı alan

Toplam 4 bin 184 metrekare alan üzerinde inşa edilen yapı, 18 bin 856 metrekare kapalı alana sahip olacak. Proje; 3 bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve çatı katından oluşacak. Her katı farklı işlevlere sahip olacak şekilde planlanan projenin 2'nci ve 3'üncü bodrum katlarında, toplam 132 araçlık otopark, 22 motosiklet otoparkı ve sığınak bulunacak. 1'inci bodrum katta, kapalı pazar alanı, zabıta noktası, mescitler, teknik mahaller ve gündüz bakımevi hizmet verecek.

Zemin katta, 22 adet ticarethane ile çocuklar için kreş ve bakımevi bulunacak. 1'inci katta, sanat galerisi, semt müzesi, sergi salonu, kütüphane, spor alanı, atölyeler ve derslikler; 2'nci katta ise 362 kişilik konferans salonu, sahne, gençlik merkezi, kulüp ve seminer odaları, inovasyon merkezi, etüt salonları ve idari birimler Başkentlilere hizmet verecek.

Doğayla iç içe alanlar

Merkezin 3'üncü katında fuaye alanı, teraslar, semt meclisi, toplantı salonları, idari ofisler, kafe ve sardunya bahçesi yer alacak. Çatı katında ise seyir terası, oturma alanları, yeşil peyzaj düzenlemeleri, bostan ve kent bahçesiyle Başkentliler doğayla iç içe bir yaşam alanına kavuşacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
