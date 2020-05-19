ANKARA Yasağa uymadılar, yol ortasında halay çektiler - Son Dakika

Yasağa uymadılar, yol ortasında halay çektiler

ANKARA'da çoğunluğunu 20 yaş altı çocukların oluşturduğu grup, yol ortasında halay çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir grup genç, sokak ortasında halay çekti. Çoğunluğunu 20 yaş altı çocukların oluşturduğu grup, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmayıp ellerinde mendil gibi sallayaran çoçuklar, bir süre halay çektiler. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.