Son Dakika Haberleri: Ankaragücü, Kitsiou'yu renklerine bağladı
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Ankaragücü, Kitsiou'yu renklerine bağladı

41 dakika önce

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Yunan sağ bek Stelios Kitsiou'yu renklerine bağladı.

Ankaragücü, Kitsiou'yu renklerine bağladı, System.String[]
Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Yunan sağ bek Stelios Kitsiou'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kitsiou'nun transferi konusunda Yunanistan Süper Ligi ekibi PAOK ile anlaşıldığı ve 25 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği PAOK'ta başlayan Kitsiou, MKE Ankaragücü öncesi Belçika'nın Sint-Truidense takımında oynadı.
Yunanistan Milli Takımı formasını 2 kez giyen Kitsiou, transferine ilişkin "Muhteşem taraftarımızın desteğiyle Ankaragücü'nde önemli başarılara ulaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.
MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:29 Kaynak: AA
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