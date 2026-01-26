Ankaragücü Yönetiminde Görev Dağılımı

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.
Kulübün açıklamasına göre 20 Ocak'taki olağanüstü genel kurulda seçilen İlhami Alparslan başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe Tesisleri'nde yaptı.
Başkent ekibinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:
Başkan: İlhami Alparslan
Başkan vekili: Muhammed Halidi
Başkan vekili: Fırat Aslanbaş
Başkan vekili: Coşkun Keklik
Başkan yardımcısı: Necip Yıldırım
Stadyum sorumlusu - başkan yardımcısı: Gürsel Uzunca
Hukuk işleri sorumlusu - başkan yardımcısı: Rahmi Karakurt
Genel sayman: Onur Özcan
Basın sözcüsü: Mehmet Can Yavuz
Futbol şube sorumlusu: Mustafa Özel
Futbol altyapı sorumlusu: Gencay Malkoç
Amatör branşlar sorumlusu: Sebahattin Güngör
Taraftar sorumlusu: Sercan Yetkinşekerci
Store sorumlusu: Onur Ballı, İbrahim Demir
İş geliştirme ve sponsorluk sorumlusu: Hasan Basri İzol
Tesisler sorumlusu: Yaşar Kale
TFF, kulüpler, üniversite ve STK ilişkileri sorumlusu: Ömer Osman Yanık
Kamu ilişkileri sorumlusu: Emre Arslan
Esnaf ve halkla ilişkiler sorumlusu: Mustafa Soğukoluk
İletişim ve bilişim sorumlusu: Muammer Polat
