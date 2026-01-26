Ankaragücü Yönetiminde Görev Dağılımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ankaragücü Yönetiminde Görev Dağılımı

Ankaragücü Yönetiminde Görev Dağılımı
26.01.2026 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi ve görev dağılımı yapıldı.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Kulübün açıklamasına göre 20 Ocak'taki olağanüstü genel kurulda seçilen İlhami Alparslan başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe Tesisleri'nde yaptı.

Başkent ekibinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

Başkan: İlhami Alparslan

Başkan vekili: Muhammed Halidi

Başkan vekili: Fırat Aslanbaş

Başkan vekili: Coşkun Keklik

Başkan yardımcısı: Necip Yıldırım

Stadyum sorumlusu - başkan yardımcısı: Gürsel Uzunca

Hukuk işleri sorumlusu - başkan yardımcısı: Rahmi Karakurt

Genel sayman: Onur Özcan

Basın sözcüsü: Mehmet Can Yavuz

Futbol şube sorumlusu: Mustafa Özel

Futbol altyapı sorumlusu: Gencay Malkoç

Amatör branşlar sorumlusu: Sebahattin Güngör

Taraftar sorumlusu: Sercan Yetkinşekerci

Store sorumlusu: Onur Ballı, İbrahim Demir

İş geliştirme ve sponsorluk sorumlusu: Hasan Basri İzol

Tesisler sorumlusu: Yaşar Kale

TFF, kulüpler, üniversite ve STK ilişkileri sorumlusu: Ömer Osman Yanık

Kamu ilişkileri sorumlusu: Emre Arslan

Esnaf ve halkla ilişkiler sorumlusu: Mustafa Soğukoluk

İletişim ve bilişim sorumlusu: Muammer Polat

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Yerel Haberler, Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü Yönetiminde Görev Dağılımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 00:45:47. #7.11#
SON DAKİKA: Ankaragücü Yönetiminde Görev Dağılımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.