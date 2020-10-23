Ankaraspor, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, 7. haftada sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir'in değerlendirme toplantısının ardından, dünkü Tuzlaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme koşusu yaptı, diğer oyuncular koordinasyon çalıştı.
Futbolcuların daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı antrenman, dar alanda çift kale maçla son buldu.
Ankaraspor-Balıkesirspor maçı, 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak.
- Kaynak: AA
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