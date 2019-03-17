Anlaşarak Ayrıldık | Bitenler | Mart 2019
1 saat önce
Bitenler videosunu elimde çok ürün birikmeden çekmek istedim. Tekrar aldıklarımı ve bir daha almayacağım ürünleri sebepleriyle beraber anlattım.Herkese güzel pazarlar dilerim.
Bitenler videosunu elimde çok ürün birikmeden çekmek istedim. Tekrar aldıklarımı ve bir daha almayacağım ürünleri sebepleriyle beraber anlattım.
Herkese güzel pazarlar dilerim. Sizi seviyorum ??
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:14 Kaynak: Youtube
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