Anlaşarak Ayrıldık | Bitenler | Mart 2019

Bitenler videosunu elimde çok ürün birikmeden çekmek istedim. Tekrar aldıklarımı ve bir daha almayacağım ürünleri sebepleriyle beraber anlattım.Herkese güzel pazarlar dilerim.

Bitenler videosunu elimde çok ürün birikmeden çekmek istedim. Tekrar aldıklarımı ve bir daha almayacağım ürünleri sebepleriyle beraber anlattım.



Herkese güzel pazarlar dilerim. Sizi seviyorum ??



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