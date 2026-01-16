Anne Adli Tıp Önünde Gözyaşlarına Boğuldu

ANNE, ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Karne almaya giderken motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Hasan Demir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Otopsinin ardından cenazeyi teslim almaya gelen anne, ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının desteğiyle morg önünde bekleyen anne, "Oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Kazada yaralanan Oğuzhan Yiğit S.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,