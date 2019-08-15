Anne babalar bahçede çocuklar okulda

Anne babalar bahçede çocuklar okuldaDoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik fındık işçileri bahçede çalışırken, çocukları da okulda eğitim görüyor.

Anne babalar bahçede çocuklar okulda

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik fındık işçileri bahçede çalışırken, çocukları da okulda eğitim görüyor.

Ordu'da geçen hafta başlayan fındık hasadı halen devam ederken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden kente gelen mevsimlik fındık işçileri de yerli işçilerle birlikte çalışıyor. Anne babalar bahçede çalışırken, yaşları 4-13 arasında değişen çocukları da yaz okulunda eğitim görüyor. İkizce ilçesinde bir fındık firması tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hazırlanan proje kapsamında eğitim gören çocuklar, çeşitli aktivitelere de katılarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Durak Fındık Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durak, geçen yıl başlattıkları 'Her Çocuk Bir Dünya' Projesi'nin bu yıl ikincisini yaptıklarını, 80 çocuğun eğitim aldığını belirterek, "Amacımız yine çocukları sahadan alıp, gün içerisinde burada eğitim verip onları giyindirip, bir takım hediyeler verip aynı zamanda sabah, öğle ve akşam yemeklerini verip, öğretmen arkadaşlarımız aracılığı ile eğitim verip bahçelerden uzak tutmak. Çocukların bahçelerde olmasını istemiyoruz. Onların saha da değil de okulda eğitim görmelerini istiyoruz. Çocuklarımızı sağlık taramasından da geçireceğiz. Bu projenin tek ve ana amacı çocukları bahçelerden uzak tutmak" dedi.

80 ÇOCUK EĞİTİM ALIYOR

Bu tür sosyal projelerin yaygınlaştırılmasını da isteyen Durak, "Biz çocukların aileleri ile de ilgileniyoruz. Onların anneleri ile de hoca hanımlar ilgileniyorlar, bilgilendiriyorlar ve bir takım ihtiyaçlarını gideriyorlar. Geçen yıl 150 civarında bir öğrencimiz vardı. Bu yıl 80 civarında bir öğrencimiz var ama bu sayı artacaktır. Çocukları bahçede görmek istemiyoruz. Bunu Avrupa'da haksız rekabet olarak karşımıza çıkartıyorlar. Biz böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Ama biraz belgelendirmek istiyoruz. Bu tür programlar Karadeniz bölgesinde yaygın hale gelirse belki biraz büyük bir ses çıkar ve Avrupa'da bu konuyla alakalı haksız rekabetin önüne geçmiş oluruz? diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Terör şehidi Makbule Vural'ın kanı yerde kalmadı

Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'li Korgeneral Twitty, Suriye sınırında incelemede bulundu

Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması