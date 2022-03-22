Anne ve iki kızın evlerinden kaçırıldığı iddiası - Son Dakika
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Anne ve iki kızın evlerinden kaçırıldığı iddiası

22.03.2022 13:38
Anne ve iki kızın evlerinden kaçırıldığı iddiası

Budur Bucak'ta yaşayan Havva Balcı ve iki küçük kızınin dün sabah saatlerinde kaçırıldığı iddia edildi.

Budur Bucak'ta yaşayan Havva Balcı ve iki küçük kızınin dün sabah saatlerinde kaçırıldığı iddia edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Havva Balcı (30), kızları Evranur Balcı (9) ve Elif Simay (4) ile birlikte dün sabah saatlerinde evlerinden kaçırıldı. Komşuların ihbarıyla harekete geçen Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne ve iki kızının 53 plakalı siyah otomobil ile kaçırıldığını tespit etti. Anne ve küçük kızları her yerde aranıyor.

Havva Balcı'nın yakınları, ' Siyah araç evin önünden 3 kez geçiyor ve 3. seferde duruyor. Evin içerisi darmadağın edilmiş. Havva ve 2 çocuğu kaçırıldı. Lütfen görüp duyarsanız yardımcı olun" dedi. Kayıp Havva Balcı ve iki kız çocuğunu gören vatandaşların emniyet veya jandarma kuvvetlerine bilgi vermeleri istendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Anne ve iki kızın evlerinden kaçırıldığı iddiası

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Hisarcık, Burdur, Bucak, Balcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve iki kızın evlerinden kaçırıldığı iddiası - Son Dakika


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