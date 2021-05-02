Anneler en çok teknolojik ürün istiyor - Son Dakika

Anneler en çok teknolojik ürün istiyor

02.05.2021 12:47
Anneler en çok teknolojik ürün istiyor, System.String[]

MediaMarkt'ın Yöntem Research ile birlikte gerçekleştirdiği "Anneler Ne İster?" araştırmasında, annelerin en çok istediği hediyeler arasında küçük ev aletleri ile teknolojik ürünler ilk sırada yer aldı.

MediaMarkt'ın Yöntem Research ile birlikte gerçekleştirdiği "Anneler Ne İster?" araştırmasında, annelerin en çok istediği hediyeler arasında küçük ev aletleri ile teknolojik ürünler ilk sırada yer aldı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, bu yıl annesine hediye alacaklar için rehber niteliğinde bir araştırmaya imza attı.

18-50 yaş kadın ve erkeklerle çevrim içi yapılan görüşmeler sonucu gerçekleştirilen "Anneler Ne İster?" araştırmasına göre, hediye denilince ilk akla gelen çiçek, parfüm ve takı annelerin hediye tercihlerinde son sıralarda yer alırken, annelerin en çok istediği hediyeler arasında küçük ev aletleri ve teknolojik ürünler ilk sıralara yükseldi.

Araştırmaya katılan her 10 kişiden 8'i anneye alınacak bir hediyenin "günlük hayatı kolaylaştırması" gerektiğini düşünüyor. Salgından bunalan her 3 anneden 2'si de ev işlerinde hayatlarını kolaylaştıracak hediyeler bekliyor. Yine her 3 anneden 2'si ise bunun elektronik bir alet ya da küçük ev aleti olmasını istiyor.

Annelerin beklediği hediyelerin ilk sıralarında teknolojik ürünler dikkati çekiyor. Buna göre akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, TV başta olmak üzere akıllı saatler, kamera, fotoğraf makinesi ve drone de hediye edildiğinde mutlu edecek ürünler arasında yer alıyor.

3 yılda en fazla blender ve Türk kahvesi makinesi alındı

Annelere son 3 yılda en fazla alınan hediye yüzde 31 ile küçük ev aletleri oldu. MediaMarkt'ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, son 3 yıldır hediye alışverişlerinde en çok tercih edilen ürünler blender ve Türk kahvesi makinesi olarak belirlendi.

Bunların yanında aynı kategoride değerlendirilen saç şekillendiriciler ve tost makineleri de son 3 yılda annelere en çok alınan hediyeler arasında yer aldı. Son 3 yılda elektronik ürün alanların büyük çoğunluğu, annesine akıllı telefon hediye etti. Akıllı telefonu, akıllı saat ve bileklik ile TV, tablet ve dizüstü bilgisayar takip etti.

Özellikle salgın döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla anneler de evde hayatlarını kolaylaştıracak ürünlerin hediye edilmesini bekliyor. Araştırmaya katılan annelerin yüzde 30'u küçük ev aletlerinden mutlu olacağını belirtirken, bunların yüzde 11'i temizlik robotu, dik veya toz torbasız süpürge istiyor.

Araştırmadan çıkan ilginç sonuçlardan biri de salgınla birlikte artan sağlık ürünleri talebinin hediye seçimlerine de yansıması oldu. Buna göre, daha önce hediye tercihleri arasında yer almayan elektronik tansiyon aleti ve ateş ölçer bu yıl az da olsa talep gördü.

Salgında artan ihtiyaçlardan biri de kişisel bakım ürünleri oldu. Kuaför yerine kişisel bakımını evde yapmayı tercih eden annelerin, epilasyon cihazlarına talebi 2 kat arttı.

Anneler teknoloji istiyor

MediaMarkt'ın "Anneler Ne İster?" araştırmasında " Anneler Günü'nde size ne hediye edilmesini istersiniz?" sorusuna cevap veren 3 anneden 2'si akıllı telefon, tablet, TV, bluetooth kulaklık, dizüstü bilgisayar gibi elektronik ürünler isterken, küçük ev aletleri kategorisinde ise temizlik robotu, süpürge, kahve-çay makinesi, buharlı ütü gibi ürünler tercih ediyor.

Annelerin yüzde 29'u elektronik ürün, yüzde 25'i ise küçük ev aletlerini "en çok hediye edilmesini istediğim seçenek" olarak işaretlerken, parfüm, krem gibi bakım ürünlerinin yer aldığı kategoriyi işaretleyenlerin oranı ise yüzde 11 oldu.

Salgın gibi dönemsel ihtiyaçlara yönelik hediye taleplerinin de öne çıktığı araştırma sonuçlarına göre elektrikli ürün kategorileri arasında ilk sırada yüzde 47 ile saç şekillendirme ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Bu ürünleri, akıllı saatlerin de dahil olduğu sağlık ürünleri takip ediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 29'u anneanne ve babaannesine, yüzde 28'i kayınvalidesine, yüzde 23'ü kardeş ve ablasına, yüzde 18'i ise hala, teyze ve yengesine de hediye alıyor. Araştırmaya katılan her 4 kişiden biri ise sadece annesine hediye alırken, anne olan eşlerine hediye alanların oranı ise yüzde 5'te kaldı.

Anneye robot, akrabaya çiçek alınıyor

Araştırma, bu özel günde anne olan yakınlara alınan hediyeleri de ortaya koydu. Buna göre, ilk sırada yüzde 66 ile çiçek yer aldı. Çiçeği, yüzde 34 ile takı ve aksesuar takip etti. Küçük ev aletleri hediye eden yüzde 30'luk kesimin yüzde 38'ini, elektronik ürün hediye eden yüzde 15'lik kesimin de yüzde 21'ini erkekler oluşturdu. Yüzde 1'lik kesim ise Anneler Günü'nde yakınlarına çevrim içi veya yüz yüze eğitim/kurslar hediye etmeyi tercih ediyor.

Akrabaya alınan küçük ev aletleri arasında ilk sırayı yüzde 13 ile Türk kahve makineleri alırken, bunu yüzde 9 ile blender ve yüzde 8 ile çay makinesi/semaver takip ediyor. Elektronik alet kategorisinde en çok satın alınan hediye ise diğerlerine göre daha yüksek fiyatlı olmasına rağmen yüzde 9 ile akıllı telefon oldu.

Anneler Günü, Tablet, Drone, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anneler en çok teknolojik ürün istiyor - Son Dakika Ekonomi


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