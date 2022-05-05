Anneler Günü'ne özel hediye önerileri - Son Dakika

'Anne sevgisi bir başkadır…Her anne de başkadır' sloganıyla 40'dan fazla kategoride 44 milyonu aşkın ürün çeşidinde Anneler Günü'ne özel çeşitli kampanyalar yapan Hepsiburada, kişilerin zevkine göre hediye önerilerinde bulundu.

Annelerin farklı ruh, enerji ve karaktere sahip olduğu göz önünde bulundurularak hediye seçenekleri oluşturuldu. Birbirinden farklı stil önerileri, kitap kurdu annelere klasiklerden modern yazarların son eserlerine pek çok kitap alternatifi, bakımlı annelere kendilerini iyi hissettirecek güzellik ürünleri sunuldu.

'YARIN KAPINDA' HİZMETİ VERİLİYOR

Moda tutkunu annelere popüler markaların saat modelleri, uygun çanta ve ayakkabıların yanı sıra giyim ile aksesuarlar öneriler arasında ilk sırada yer aldı. Teknoloji düşkünü annelere ise cep telefonu, akıllı bileklik ve akıllı saat modelleri hediyesini henüz alamamış olanlara 'Yarın Kapında' hizmetiyle sunuldu. Aradıkları ürünü hızla ve güvenle bulmak isteyenler, Hepsiburada uygulaması üzerinden annelerin gözlerini parlatacak armağanları, 'fotoğraf, görsel' yükleyerek, barkod okutarak hatta 'sesleriyle' aratarak kolayca bulup sipariş edebiliyor. Anneler için seçilen, birkaç 'tık'la kolayca ve en uygun fiyatlarla sipariş edilen hediyeler, şirketin hızlı teslimat hizmeti ve geniş teslimat seçenekleriyle titiz, güvenli ve hızlı şekilde adrese kapıdan teslim ediliyor.