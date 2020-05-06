Annelerin isimleri Gratis logosunda - Son Dakika

Gratis, bu yıl Anneler Günü dolayısıyla annesine gratis.com üzerinden hediye alanlara, şirket logosunu annelerinin adıyla değiştirdikleri özel bir site aracılığıyla sürpriz yapma fırsatı tanıyor.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, hediyeler, annelere özel hazırlanan kutularla onlara ulaşıyor.

#güzellergüzelianneme teması ile hazırlanan özel kampanya ile gratis.com üzerinden annesine hediye alanlara, Gratis logosuna annesinin ismini yerleştirerek özel bir site aracılığıyla sürpriz yapma şansı sunuluyor.

Her anneye özel yapılacak sitede, kişiye özel mesaj da yer alıyor. Anneler Günü için hazırlanan özel hediye paketlerinin yanı sıra annesine bu sürprizi yapmak isteyen müşterilerin alışveriş sırasında ücretsiz Anneler Günü hediye kartını sepetlerine eklemeleri yeterli oluyor.



Kampanya için hazırlanan filmde ise Youtuber Merve Özkaynak yer alıyor. Gratis'in Anneler Günü kampanyası için ekran karşısına geçen Özkaynak, videoda annesini anlatarak Anneler Günü'nde ona Gratis'i aldığını ve Gratis'in adını değiştirerek annesinin adını verdiğini söylüyor.

Şirketin Anneler Günü filminde "Sen de Anneler Günü'nde annene Gratis'i alıp onun adını vermek ister misin?" mesajına yer verilirken, 1-10 Mayıs döneminde geçerli olacak kampanyanın detayları da paylaşılıyor.

Gratis'te ayrıca Anneler Günü kampanyası kapsamında yüzde 50'ye varan indirimler de sunuluyor.