Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, Annem Ankara kadrosuna dahil oluyor. Başak Angigün'ün kendi hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı dizide Bilgin, Sevinç karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.
Dizinin bölüm arkası tanıtımında 'Sevinç' karakteriyle Belçim Bilgin'in yer alması, dengeleri değiştireceğini düşündürdü.
Başak Angigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.
Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.
Son Dakika › Televizyon › Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu - Son Dakika
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