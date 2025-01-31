Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu - Son Dakika
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Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu

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Kanal D'nin popüler dizisi 'Annem Ankara'nın yeni bölüm tanıtımında sürpriz bir isim dikkat çekti. Belçim Bilgin, Başak Angigün'ün kendi hayat hikayesinden esinlenerek yazdığı dizide 'Sevinç' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

31.01.2025 08:38  Güncelleme: 08:47
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Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, Annem Ankara kadrosuna dahil oluyor. Başak Angigün'ün kendi hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı dizide Bilgin, Sevinç karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin bölüm arkası tanıtımında 'Sevinç' karakteriyle Belçim Bilgin'in yer alması, dengeleri değiştireceğini düşündürdü.

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu

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Son Dakika Televizyon Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • barış özcan:
    Tam bizde onu bekliyorduk, yoksa biz ne yapardık, kendimizi nerelere atardık :) 11 2 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Nezaman yayından kalkar acaba, sıkıcı ve sıkıcı 8 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    çokta Tın 5 1 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    BÜTÜN GEZİCİ EYLEMLERİNİN KADROSU BU DİZİDE TOPLANMIŞ BUNU SEYREDİP PRİM YAPTIRMAYIN BUNLARA ZAMANINDA LONDRAYA KAÇANLAR GERİ TÜRKİYE DÖNDÜ 1 2 Yanıtla
  • Omer Akar:
    Hiç sevmem o kadını.Ekrana hiç yakışmıyor 1 0 Yanıtla
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