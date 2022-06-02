Annenin kaçırıldığını iddia ettiği kızı hakkında feci sözler: Hamile bırakıldı, dilendirildi, dövüldü - Son Dakika
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Annenin kaçırıldığını iddia ettiği kızı hakkında feci sözler: Hamile bırakıldı, dilendirildi, dövüldü

02.06.2022 14:17
Annenin kaçırıldığını iddia ettiği kızı hakkında feci sözler: Hamile bırakıldı, dilendirildi, dövüldü

Avcılar'da geçen yıl kaçırıldıktan sonra eve dönüp şikayette bulunan Cansu Göçmüş'ün tekrar kaçırıldığı iddia edildi. Anne Nuray Göçmüş konu ile ilgili olarak, "Kızım bana Davut B.'nin kendisi ile rızası olmadan ilişkiye girdiğini, hamile bıraktığını, zorla dilendirildiğini, sürekli tehdit edildiğini ve gördüğü şiddet nedeniyle düşüp bebeğini kaybettiğini anlattı" dedi.

Yeşilkent Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar evinden zorla kaçırıldığı iddia edilen Cansu Göçmüş'ün annesi Nuray Göçmüş, kızının geçen yıl da Davut B. ve babası Ayhan B. tarafından kaçırılarak, alıkonulduğunu iddia etti.

"CİNSEL İLİŞKİYE ZORLAYIP HAMİLE BIRAKTI, DÖVÜLDÜ, BEBEĞİNİ KAYBETTİ"

Kızına gelinlik giydirip evlenmiş gibi gösterildiğini, düğün davetiyesi bile bastırıldığını anlatan Nuray Göçmüş, "Kızımın bulunması için polise başvurunca Cansu eve dönmüştü. Bana Davut B.'nin kendisi ile rızası olmadan ilişkiye girdiğini, hamile bıraktığını, zorla dilendirildiğini, sürekli tehdit edildiğini ve gördüğü şiddet nedeniyle düşüp bebeğini kaybettiğini anlattı" dedi.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI"

Davut B. ve babası Ayhan B. hakkında polise şikayet başvurusu yaptığını söyleyen Göçmüş, "Kızım eve dönünce birlikte yaşamaya başladık. Geçen Pazar günü dişi çok ağrıdığı için kliniğe, ardından ilacını almak için eczaneye gitti. Ben de yakındaki bir düğüne gitmek üzere yanından ayrıldım. Görenler var, Davut B. ve babası Ayhan B. tarafından zorla bir arabaya bindirilerek götürülmüş. Kızımın yanına yaklaşmaması için savcılıktan karar aldırmıştık. Hakim ve savcılarımızdan rica ediyorum, 18 yaşından küçük kızımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Annenin kaçırıldığını iddia ettiği kızı hakkında feci sözler: Hamile bırakıldı, dilendirildi, dövüldü - Son Dakika


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