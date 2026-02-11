Annesi, 5 yaşındaki oğlunu denize itti - Son Dakika
Annesi, 5 yaşındaki oğlunu denize itti

11.02.2026 13:30
Bursa'da psikolojik sorunları olan bir kadın, 'ölmek istiyordu' diyerek oğlunu denize ittirdi.

5 yaşındaki oğlu 'ölmek istediği' için denize itmiş

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, elinden tutup denize atladığı oğlu Muhammet Boran Güçlü'nün (5) boğularak ölümüne neden olan Sevda Güçlü (30) gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Güçlü'nün emniyetteki ifadesinde "Muhammet ölmek istiyordu. Birlikte canımıza kıymaya karar verdim. Denize girdik. Onu elimle ittim" dediği belirtildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Güzelyalı Yat Limanı'nda meydana geldi. Sevda Güçlü, oğlu Muhammet Boran Güçlü ile birlikte denize atladı. Bir süre sonra Sevda Güçlü kendi imkanlarıyla denizden çıkarken, oğlu ise boğuldu.

ABLASINI ISLAK KIYAFETLERİYLE CAMİ ÖNÜNDE, YEĞENİNİ SAHİLDE BULDU

Bu arada olayın, Ömer Y.'nin, psikolojik sorunları olan ablasını takip etmesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Ankara'da olan eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu belirtilen Sevda Güçlü'nün, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Mudanya'ya gittiğini öğrenen kardeşi Ömer Y.'nin, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle takip ettiği ablasını, Güzelyalı'daki caminin kenarında ıslak kıyafetleriyle otururken gördü. Güçlü'nün, yeğenini soran kardeşine, 'Ölmek istiyordu ben de onu denize ittim' dediği bildirildi. Koşarak sahile giden Ömer Y., Muhammet Boran Güçlü'nün sahile vuran cansız bedenini buldu. Dayısının, kucağına alıp otomobiliyle Mudanya Devlet Hastanesi'ne getirdiği Muhammet Boran Güçlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

'MUHAMMET ÖLMEK İSTİYORDU'

Polis tarafından, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan Sevda Güçlü'nün emniyetteki ifadesinde, psikolojik problemleri olduğunu söyleyip, "Muhammet ölmek istiyordu. Birlikte canımıza kıymaya karar verdim. Denize girdik. Onu elimle ittim. Sonra ulaşamadım. Ben de sahile çıktım" dediği belirtildi. Güçlü'nün Ankara'da yaşayan eşi de ifadesine başvurulmak üzere Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

'ÇOCUKLAR SAVUNMASIZ'

Bölgede polis ekiplerini görüp, olayı öğrenince çok şaşırdığını ve üzüldüğünü söyleyen vatandaşlardan Necdet Topoğlu, "Buraya geldiğimizde, olay yeri inceleme ekipleri vardı. İnsanlar burada kalabalık oluşturmuştu. Annesi, çocuğunu öldürmüş. Çok üzücü bir durum. Çocuğu suda boğup gittiğini öğrendik. Çocuklar savunmasız insanlar. Sahip çıkmalıyız" dedi.

Kaynak: DHA

