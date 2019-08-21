Son Dakika Haberleri: Annesi bıçaklanan küçük kızın feryadı: "Anne lütfen ölme"
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Annesi bıçaklanan küçük kızın feryadı: "Anne lütfen ölme"

24 dakika önce

Kırıkkale'de 3 gün önce bir restoranda kızının gözü önününde kocası tarafından bıçaklanan anne Emine B., "ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B. ise "anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.

Annesi bıçaklanan küçük kızın feryadı:

Kırıkkale'de 3 gün önce bir restoranda kızının gözü önününde kocası tarafından bıçaklanan anne Emine B., "ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B. ise "anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.


Kırıkkale'de geçtiğimiz Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba F.B. (43) Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine B. (38) ile tartışma yaşadı. F.B., 10 yaşındaki kızı F.B.B'nin yanında eski eşi Emine B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne Emine B., ölmeden önce "ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B.'nin ise "anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu.


Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Emine B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emine B., 2 gün önce öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözleri önünde annesi bıçaklanan kızın feryadı: Anne lütfen ölme
Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı! Küçük kızı istismar ettiği iddia edilen kişi kargaşadan faydalanarak kayıplara karıştı Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 20:13:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesi bıçaklanan küçük kızın feryadı: "Anne lütfen ölme"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]