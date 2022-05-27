Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklamıştı! 15 yıl hapsi istenen sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklamıştı! 15 yıl hapsi istenen sanık tahliye edildi

27.05.2022 09:59
Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklamıştı! 15 yıl hapsi istenen sanık tahliye edildi

Annesine şiddet uygulayan babasına engel olmaya çalışan, ardından da bıçaklayan 23 yaşındaki Hakan Durdu hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Durdu, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınması sonucu kaçma şüphesi de bulunmadığından tahliye edildi.

Alaattin Durdu iddiaya göre eşi N.D.'ye şiddet uygulamaya başladı. Hakan Durdu, babasına engel olmaya çalıştı. Bu sırada Hakan Durdu, babasını ekmek bıçağıyla bıçakladı. Yaralı halde sokağa çıkıp yardım isteyen Alaattin Durdu, akrabası tarafından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Hakan Durdu tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hakan Durdu hakkında, 'Haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hakan Durdu, önceki savunmalarında babasının annesine şiddet uyguladığını söyleyerek, "Olay esnasında annemin öldüğünü düşündüm. O korku ile ne yaptığımı bilemedim, pişmanım" dedi. Şikayetçi olan Alaattin Durdu ise oğlunun, eşiyle tartıştığı sırada, 'Bugün senin ölme günün' diyerek kendisini bıçakladığını söyledi. Hakan Durdu'nun Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

SAVCI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Hakan Durdu, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, N.D. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Alaattin Durdu ise duruşmaya katılmadı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Alaattin Durdu'nun sol üst kolunda meydana gelen yaralanmaya ilişkin his ve doku kaybının olup olmadığının belirlenmesi için muayene edilmesi gerektiği belirtildi. Raporun gelmesinin uzun süreceğini belirten savcı, tutuklulukta geçen sürenin göz önüne alınarak Hakan Durdu'nun tahliyesini istedi.

BABANIN AVUKATI TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI TALEP ETTİ

Alaattin Durdu'nun avukatı, Hakan Durdu ve N.D.'nin beyanlarının çelişkili olduğunu ifade ederek, tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakan Durdu'nun avukatı ise Alaattin Durdu'da oluşan yaralanmalardan sadece bir tanesinin hayati tehlike oluşturduğunu ve müvekkilinin eylemi kendi iradesiyle sonlandırdığını ileri sürerek, suç vasfının değişme ihtimali olduğundan tahliyesini istedi.

MAHKEME BAŞKANI ŞERH KOYDU, OY ÇOKLUĞUYLA TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, Hakan Durdu'nun tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgahının olması, kaçma şüphesinin bulunmamasını göz önüne alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme başkanı ise tahliye kararına şerh koyarak, atılı suçun oluştuğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu, bu sebeple de tutukluluğun yerinde olduğunu belirterek, tahliyesini kabul etmediğini belirtti. Oğlunun tahliye edilmesine sevinen N.D. mahkeme salonundan gözyaşlarını tutamayarak çıktı.

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ÜSKÜDAR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ ÜSKÜDAR'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA SANIĞA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Kaynak: DHA

Mahkeme, Savcı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklamıştı! 15 yıl hapsi istenen sanık tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklamıştı! 15 yıl hapsi istenen sanık tahliye edildi - Son Dakika
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