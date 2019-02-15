Son Dakika Haberleri: Annesini Döven Babasını Öldüren 16 Yaşındaki S.s. Gözaltında

Annesini Döven Babasını Öldüren 16 Yaşındaki S.s. Gözaltında

1 saat önce

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde evinde başından vurulmuş halde ölü bulunan Hayrettin S.'yi (54), annesine şiddet uyguladığı için öldürdüğü iddia edilen kızı S.S. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

Annesini Döven Babasını Öldüren 16 Yaşındaki S.s. Gözaltında, System.String[]
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde evinde başından vurulmuş halde ölü bulunan Hayrettin S.'yi (54), annesine şiddet uyguladığı için öldürdüğü iddia edilen kızı S.S. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Silah sesi duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada arama yapan ekipler, 14 çocuklu ailenin yaşadığı daireden silah sesinin duyulduğunu tespit etti. Eve giren polis, baba Hayrettin S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Polislerin durumu bildirmesiyle eve gelen sağlık ekipleri, Hayrettin S.'nin öldüğünü belirlerken, polis başına tek el ateş edildiğini tespit etti. Hayrettin S.'nin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. 

16 yaşındaki S.S., annesi Hayliye S.'ye şiddet uygulaması nedeniyle babasını öldürüldüğü iddiası üzerine polis tarafından gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:34 Kaynak: DHA

Siirt, Polis, 3. Sayfa
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