Annesini Döven Babasını Öldüren 16 Yaşındaki S.s. Gözaltında

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Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!

Garson, Eski Eşi ile İlişkileri Olduğunu İddia Ettiği 2 Arkadaşına Kurşun Yağdırdı