Annesini yakan cani evlat tutuklandı - Son Dakika
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Annesini yakan cani evlat tutuklandı

21.06.2022 18:30

Annesini yakan cani evlat tutuklandı Edirne'de eşinden boşanan kişi annesinin de içinde bulunduğu evi benzin dökerek yaktı.

Annesini yakan cani evlat tutuklandı

EDİRNE - Edirne'de eşinden boşanan kişi annesinin de içinde bulunduğu evi benzin dökerek yaktı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddialara göre, Talatpaşa Mahallesi'nde kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 43 yaşındaki Ünal D., yanında getirdiği bir bidon benzini 60 yaşındaki annesi Saliha Birincibubar'ın da içinde bulunduğu eve döktü. Korku dolu anların yaşandığı olayda şahıs ardından evi ateşe verdi. Annesini alevlerin arasında bırakan şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin içine girdiğinde yaşlı kadının ağır şekilde yaralandığını belirledi. Evden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sulh ceza hakimliğince tutuklandı

Yaşanan kan donduran olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ardından Selimiye Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay sonrası söyledikleri ise daha korkunç

Şüphelinin benzin döküp evi yaktıktan sonra, evden ayakkabısız bir şekilde çıkıp mahalle sakinlerine "Annemi de evi de yaktım, hadi gidin de kurtarın" dediği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesini yakan cani evlat tutuklandı - Son Dakika

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